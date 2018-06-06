Siirt Belediyesinden ilaçlama çalışmaları

Belediye bünyesinde kurulan bir ekip, şehir genelindeki ilaçlama çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Havaların ısınmasıyla ilaçlama çalışmalarını artıran Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, haftanın her günü sabah ve akşam saatlerinde belirlenen mahallelerde, cadde ve sokaklarının yanı sıra, haşerelerin üreme kaynağı olan yerleri ilaçlıyor. Yaz aylarının haşeresiz geçmesi için çalışmaların rutin olarak sürdürüldüğünü belirten Temizlik İşleri Müdürü Nasih Oran, "Ekiplerimiz yıl boyunca daha önceden belirlediğimiz larva odaklarını ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar il merkezi başta olmak üzere mahallelerimizde rutin olarak sürdürülüyor. Yeşil alanlar, su birikintileri, kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda etkin bir ilaçlama çalışması yapıldı” dedi.