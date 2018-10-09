Siirt Belediyesinden 'Streetball Şöleni'

Siirt Belediyesi Sosyal ve Kültür Müdürlüğünce 'Streetball Şöleni' düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, 16-23 yaş gençler kategorisinde 24 takımın, 24 ve üstü büyükler kategorisinde de 14 takımın katılımıyla akşam saatlerinde düzenlenen sokak basketbolu şölenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun D. Taşkın, birçok sosyal etkinliğe ev sahipliği yapan belediyenin bugün de sokak basketboluyla gençlere sosyal bir etkinlik ağı oluşturduklarını belirtti.

Siirt'te gençlere spor yapma ortamı oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Taşkın, "İlk defa şehrimizde sokak basketbolu turnuvası yapıyoruz, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı bu kez de basketbol ile şenlendi. Seyirci ve katılım çok güzel, biz de mutlu olduk. Gençler çok heyecanlı ve mücadeleci bir şekilde efor sarf ediyor. 14 yetişkinler kategorisinde takımımız var 25 de gençler kategorisinde mücadele eden takımımız var. Gece 22.00 ile 23.00'e kadar olmak üzere 60 maç izleteceğiz" dedi.

Organizasyonun tertiplenmesinde emeği geçenleri de kutlayan Taşkın, daha önce de film festivali düzenlediklerini, bugün de sokak basketbolu ile sosyal ve kültürel etkinliklerin devam ettiğini aktardı.

Etkinlik 11 Ekim'de yapılacak final maçıyla sona erecek.