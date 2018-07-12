Siirt Belediyesinden vatandaşlara kurs

Siirt İl Müftülüğü ve Siirt Belediyesinin iş birliği ile Kur’an kursu kayıtları başladığı, Saraçoğlu Gençlik merkezinde açılan Kur’an kursuna bay ve bayan olmak üzere 60 kişi kayıt yaptırdı belirtildi. Açıklamada, “Saraçoğlu Gençlik Merkezinde Kur’an kursunun yanı sıra bağlama kursu, öğrenciler için LGS, TYT ve AYT kursları, bayanlar için dikiş nakış, el sanatları kursu, tiyatro, okuma yazma, seramik ve bilgisayar kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşlar İnönü Mahallesi’nde bulunan Saraçoğlu Gençlik merkezine müracaat etmeleri gerekiyor” denildi.