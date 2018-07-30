Siirt Belediyesi’nden vergi yapılandırması uyarısı

Siirt Belediye Başkanı Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, vatandaşların 31 Temmuz’da sona erecek Yapılandırma Kanunundan istifade etmelerini istediklerini söyledi. Ödemelerde yüzde 90’a varan gecikme faizinin kaldırıldığını, 18 aya kadar taksitlendirme imkanının sağlandığını belirten Taşkın, “Siirtli hemşerilerimize bu yapılandırmadan yararlanmalarını istirham ediyorum. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, kira bedelleri, su borçları bu kapsamda yer almaktadır. 31 Temmuz günü son başvurunun yapılacağı gün. Kamuya borcu olan vatandaşlarımız bir daha çıkmayacak bu yapılandırmadan faydalanmalıdır" dedi.