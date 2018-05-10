Siirt Belediyesinden yılsonu sergisi

Barış Mahallesi Orhan Doğan Parkında düzenlenen etkinliğe Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve diğer yetkililer katıldı. Kurslarla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Vekili Taşkın, yıl boyunca değişik alanlarda kurs açtıklarını ve bu kurslara kadın olmak üzere birçok vatandaşın katıldığını söyledi. Başkan Taşkın, “Güzel bir günde güzel bir hava da şehrimizin güzel parklarından bir tanesinde yılsonu etkinliği yaptık. Şehrimizde bulunan aile destek merkezleri çok amaçlı toplum merkezleri, gençlik merkezi, belediyemizin kültür müdürlüğüne bağlı kadın merkezleri yıl boyunca halk eğitim merkezi ile ortaklaşa yaptıkları çalışmalar neticesinde gerek kadınların gerek gençlerin el işleri olsun, okuma yazma kursları olsun bunların neticesinde ortaya çıkardıkları ürünleri sergiledikleri bir etkinlik yaşıyoruz. Halkımızın katılımıyla çok güzel yılsonu sergisi gerçekleştirdik. Emek çok kıymetlidir. Kurslar neticesinde kadınlarımızın ürettikleri bu ürünleri ekonomiye kazandırabilirler. Hem de ailelerine bir katkı olur hem de şehrimizin ekonomisine destek olmuş olur” dedi.

Davetliler daha sonra kursiyerler tarafından el emeği göz nuru üretilerek hazırladığı eserleri yakından inceledi.

Günümüzde insanların bir apartman dairesinde yaşamak zorunda bırakılmaları nedeniyle sosyalleşme ihtiyacının daha çok arttığını belirten Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) sorumlusu Pelin Ertekin, bu kursların mesleki beceri kazandırmanın yanı sıra bu yönde de büyük katkıları olduğunu belirtti. Ertekin, “Burada yıl boyunca kadınlarımızın üretmiş olduğu ürünleri sergilemek için bir aradayız. Kadınlarımız evde çocuklarını geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştirirken bir taraftan da toplum merkezlerine gelerek üretim yaparak ekonomiye katkı sağlamaktalar” diye konuştu.

Kursiyerlerin mesleki bir beceri kazanmaları veya boş zamanlarını değerlendirmek ve genç kızlarda çeyizlerini hazırlamak amacıyla bu kurslara katılanların olduğunu söyleyen El Sanatları Öğretmeni Aycan Tepe ise, “Yılsonu sergimiz bugüne özel hem anneler günü yaklaşıyor. Ürünlerimizi gelip alabilirsiniz, bakabilirsiniz, gezebilirsiniz hepsi bir birinden değerli ürünlerimiz el emeği göz nurudur” dedi.