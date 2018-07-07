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07 Temmuz 2018 15:43

Siirt büryanı yaz aylarında da rağbet görüyor

Siirt’te 3 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğindeki özel kuyularda kuzu etinin pişirilmesiyle hazırlanan Siirt Büryanı, yaz aylarında bile sabah namazıyla birlikte servis edildiği tezgahlarda tüketiliyor.

Siirt büryanı yaz aylarında da rağbet görüyor

07 Temmuz 2018 15:43


30 yıllık büryan ustası Murat Kayaal’in Atatürk Bulvarındaki iş yerinde hazırladığı büryan kebabını yemek isteyen vatandaşlar, yaz kış demeden sabahın karanlığında iş yerinin yolunu tutuyor. Kayaalp, "Yaz kış demeden büryana rağbet var. Tabi kış aylarında da büryan tüketimi daha fazladır. Ancak yazı da rağbet gösteriliyor. Sabahın erken saatlerinde servise sunduğumuz büryanlar neredeyse kapışılıyor" dedi.


Büryan hakkında bilgi veren Kayalap, kemiklerinden ayrılan kuzu etinin odun ateşinde kuyulara atılarak hazırlandığını aktararak, "2 saatlik bir beklemenin ardından kuyulardan çıkarılan etler, kendi buharıyla piştikten sonra tezgaha asılıyor. İkinci fırında ısıtıldıktan sonra servise hazır hale getiriliyor” diye konuştu.




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