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27 Haziran 2018 11:12

Siirt Çarşı Projesi görücüye çıktı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Siirt’in çehresini değiştirecek Çarşı Projesi çerçevesinde, kentin ticaretinin kalbi olan Helvacılar Çarşısı’nı eski ihtişamlı günlerine döndürecek.

Siirt Çarşı Projesi görücüye çıktı

27 Haziran 2018 11:12


DİKA ile Siirt Belediyesi arasında düzenlenen protokolle, Helvacılar Çarşısı ile Cumhuriyet ve Aydınlar caddelerinin yeninden düzenlenmesi için hazırlanan "Sokak İyileştirme" projesi tanıtıldı. Belediye konferans salonunda düzenlenen törene Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve yetkililer katıldı. Helvacılar Çarşısı’nın kültürel miras mantığıyla korunması gerektiğini belirten Altındağ, "Belediye Başkan Vekilimizle bu projeyi yürüttük. Umuyorum ki buradaki ayakkabıcılardan helvacılara kadar tüm esnaf grupları aynı ortamda kendi değerlerini hijyenik ortamda koruyabilecek şekilde bir nevi aslında yerel ticarete, turistlere daha çekicisi olan ve kültürümüzü anlatabilmek için bu çalışmayı yaptık. Umuyorum ki bu projelerimiz doğru bir şekilde sürdürülebilir bir kent mantığıyla olur. 50, 60’lı yıllardaki gibi çarşımız bir çekim noktasına gelir” dedi.


Altındağ, kentlerin hafızasının önemine ve tarihi çarşıların bu konuda üstlendikleri role de değinerek, yapılacak yenileme ve düzenleme çalışması ile Helvacılar Çarşısının eski ihtişamlı günlerine kavuşacağını kaydetti. Projenin şehre değer katacağını belirten Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ise, "İnşallah bu proje şehrimize ciddi bir değer katacak. Buranın bir başlangıç olacağına, eski çarşıların tekrar canlanacağına ve ticaretine fayda sağlayacağına inanıyorum. Proje sancılı geçti, çok şükür bugün imza aşamasına gelebildik. Başlangıçta sadece Helvacılar Çarşısı idi ama sonra Cumhuriyet Caddesi’ne sağlı sollu Ulu Camiye kadar ve Aydınlar Caddesi’ni kapsama alanına aldık. Bu proje inşallah Aydınlar ve Cumhuriyet Caddesi’nin çehresini değiştirecektir" diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından DİKA Genel Sekreteri Altındağ ile Belediye Başkan Vekili Taşkın arasında protokol imzaları atıldı.




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