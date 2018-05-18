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18 Mayıs 2018 13:55

Siirt Emniyet Müdürlüğünden gençlere gezi

Siirt’te derslerinde başarılı ve şehir dışına çıkmamış, maddi durumu kısıtlı, çok çocuklu ailelerin okuyan çocuklarından oluşan 40 lise öğrencisi için gezi düzenlendi.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden gençlere gezi

18 Mayıs 2018 13:55


Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gençlerin örgütlerin propagandalarına karşı bilinçlendirilmeleri, okul eğitim-öğretimlerinin yanı sıra ülke tarihimizin tanıtımının etkili bir şekilde yapılarak sosyal bilinçlenmenin sağlanması, aynı zamanda etnik, dini ve kültürel farklılıkların, çatışma ve şiddet aracı olarak kullanılmasının önüne geçilmesi, öğrencilere sağduyulu bir şekilde davranma refleksi kazandırılması ve gençlerin milli birlik, beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla derslerinde başarılı, şehir dışına çıkmamış, maddi durumu kısıtlı, çok çocuklu ailelerin okuyan çocuklarından oluşan 40 lise birinci sınıf öğrencisi ve bu öğrencilerle ilgilenen 5 emniyet personeli olmak üzere toplam 45 kişilik ‘Siirt’ten Şanlı-Gaziler Diyarına’ isimli Şanlıurfa-Gaziantep illerini kapsayan gezi projesi düzenlendiği belirtildi.




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