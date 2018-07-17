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17 Temmuz 2018 10:27

Siirt Eruh yolunda yol yapım çalışmaları başladı

Siirt Eruh karayolu 30’uncu kilometresinde yol genişletme çalışmaları başladı.

Siirt Eruh yolunda yol yapım çalışmaları başladı

17 Temmuz 2018 10:27


Köy halkının yol yapım çalışmalarından memnun olduğunu söyleyen Bayraktepe Köyü Muhtarı Abdulrezzak Özbey, yol yapım çalışmalarının sevindirici olduğunu söyledi. Özbey, "Allah devletimize ve hükümetimize zeval vermesin. Artık güvenli bir şekilde köyden başka bir köye ziyaretlere, taziyelere, düğünlere gönül rahatlığıyla gidebiliyoruz. Yapılan yol çalışmaları ulaşımı kolaylaştıracaktır. Artık şehirde oturan köylü yakınları rahatlıkla gelip gidecekler. Bu imkanları sağlayan devletimize ne kadar dua etsek azdır. Halk huzur ve güven içindedir. Allah hükümetimizden razı olsun” dedi.




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