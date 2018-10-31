Siirt ESOB başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün İstanbul’da ani bir rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren eski Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rıfat Ayyıldız Siirt’te defnedildi.
Önceki gün İstanbul'da ani bir rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren eski Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rıfat Ayyıldız Siirt'te defnedildi.
İstanbul'dan alınan cenaze öğle saatlerinde Siirt Sancaklar Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zevye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Ayyıldız'ın çok sayıda sevenleri ve aile fertleri katıldı.