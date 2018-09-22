Siirt ESOB başkanlığı görevi el değiştirdi

Rıfat Ayyıldız'dan boşalan Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Siirt ESOB) Başkanlığına, Esnaf Odası Başkanı Cemal Koyuncu seçildi.

Yapılan genel kurul toplantısıyla seçilen Koyuncu, kendisini bu göreve getiren tüm üyelere teşekkür etti. Koyuncu, yeni dönemde tüm esnafın sorunlarını dile getiren bir anlayış içinde olacaklarını, bilhassa küçük esnafın içinde bulunduğu sorunları aşmak için sık sık kamuoyunu bilgilendirerek çözüm önerileri sunacaklarını aktardı.

Siirt merkezde esnaf, şoförler, bakkallar, kasaplar, fırıncılar, kaynakçılar, battaniyeciler ve kunduracılardan oluşan 8 oda bulunuyor. Kurtalan'da esnaf ve şoförler, Baykan'da esnaf ve şoförler ve Pervari'de de esnaf odasından oluşan 5 oda olmak üzere il geneli toplam 13 oda bulunuyor.