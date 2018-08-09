Siirt fıstığı bahçede yandı, fiyatların yükselmesi endişesi var

Siirt şehir merkezinde ve Gökçebağ beldesinde bazı üreticiler, dönem başından beri büyük bir emek harcayarak bakımını yaptığı Siirt fıstığını Eylül ve Ekim aylarında toplanmaya hazırlanıyor. Ancak bu yıl yaşanan aşırı sıcaklık ve ağaçlarda baş gösteren bazı hastalıklar yüzünden rekoltede düşüş yaşandı, tüketiciler fiyatın artmasından korkuyor.

Siirt’te 20 yıllık fıstık üreticiliği yapan Bekir Akbey, bu yıl yanan fıstıktan üreticinin zarar ettiğini söyledi. Akbey, "Bu sene verimli olması gereken fıstık hasadında umduğumuz bulamadık. Sebebi ise mevsimsel değişiklikler oldu. Yağmurun zamansız gelmesi ve kış ayının normallerin altında kuraklığa geçmesi nedeniyle fıstıkta beklediğimizi bulamadık. Ayrıca karanezk gibi hastalıklar görüldüğünde ve zamansız yağmurların mücadeleyi zorlamasından dolayı istediğimiz hasadı, ürünü yapamadık. Siirtli çiftçiler mağdur duruma düştü. Rekolteden umduğumuzu bulamadık" dedi.

Akbey, yanan ürün nedeniyle fiyatların artacağını ve vatandaşların gönül rahatlığıyla fıstık yiyemeyeceğini söyledi.

Şehir merkezindeki bahçesinde birçok fıstık ağacındaki ürünün yandığını aktaran Ömer Yaş adlı üretici de, yaşananlar karşısında şaşkın olduğunu aktardı. Yaş, "Her yıl ortalama olarak büyük bir zarara uğramaktayız. Bu yıl yanmadan dolayı zarar ettik, rekolte düştü. Aynı zamanda kalite düştü ve büyük bir kayba uğradık. Tarım mühendisleri tarafından önleyici bir tedbir getirilmedi. Çünkü bu bölge bölge bazen olmaktadır. Ağustos ayının başındayız, hasada kısa bir zaman kala ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü bireysel bir tedbir alma durumunda değiliz. Kurumsal olarak bize ne yapılması gerektiği söylenmelidir. Rekolte beklentilerin çok altındadır" diye konuştu.