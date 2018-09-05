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05 Eylül 2018 11:54

Siirt fıstığında yılın ilk hasadı başladı

Siirt ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından olan Siirt fıstığında yılın ilk hasadı yapıldı.

Siirt fıstığında yılın ilk hasadı başladı

05 Eylül 2018 11:54


Merkeze bağlı İkizbağlar köyünde, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar yüzünden fıstıkların yanma korkusuyla erken hasat yapıldı. Sabah erken saatlerinde başlayan fıstık toplama işlemleri akşam saatlerine kadar sürüyor. Çuvallara doldurulan fıstıklar daha sonra işlenmek üzere tesisten geçiriliyor. Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan, terör olaylarının bitmesiyle kentte dağ taşın fıstık olduğunu aktardı. Geçen yıla oranla bu yıl rekoltede azalma olduğunu söyleyen Aslan, "Siirt’te hayırlısıyla hasat dönemi başladı. Geçen yıl yaşanan kuraklık yüzünden bu yıl fıstıklarda yanma olduğundan rekolte düştü. Buna rağmen çok mutluyuz. Görüyorsunuz terörün bitmesiyle dağı taşı fıstığa dönüştürdük. Bundan sonra Siirt denilince akla fıstıkçılık gelecek. Fıstıkçılık denince akla iş geliyor, istihdam geliyor. Tüm olumsuzluklara rağmen fıstık üreticileri iyi durumda. Daha da iyi olacak. Devletten istediğimiz şudur; fıstık alanlarının artık daha da geliştirilmesi ve sulu alana geçilmesini mutlaka istiyoruz. Fıstıklar sulandığında yüzde 40 yüzde 50 verim artıyor" dedi.


Bu yıl sıcaklardan bazı yerlerde fıstıkların yanmasından dolayı rekoltenin düştüğünü söyleyen çiftçi Seyithan Aslan, "Bu sene verimli olması gereken fıstık hasadında umduğumuz bulamadık. Sebebi ise mevsimsel değişiklikler oldu. Yağmurun zamansız gelmesi ve kış ayının normallerin altında kuraklığa geçmesi nedeniyle fıstıkta beklediğimizi bulamadık. Bu sene az da olsa fıstık bahçelerinde yevmüyelik çalıştırılan çoğu kadın ve genç kızlar, para kazanarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar” diye konuştu.




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