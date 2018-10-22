Siirt fıstıkta damlama sistemini kullanacak

Daha önce geleneksel yöntemlerle yapılana fıstıkçılıkta verimi artıracak damlama sistemi ilk kez Siirt'te uygulanmaya başlandı.

Siirt'te süs bitkisi üretim serasını gezen İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, son dönemde üretimi artırılan Siirt fıstığında yapılmaya başlanan sağlıklı budama ve damlama sulama sayesinde verimin arttırılacağını kaydetti. Demirhan, Siirt'in fıstıkçılıkta bölgenin parlayan yıldızı olduğunu belirterek, "Siirt marka olan bir kentimiz. Gaziantep ve Şanlıurfa'dan sonra ilimizde 300 bin dekar alanda fıstık üretimi yapılıyor. Biz bunu 400 bin dekar alanlara çıkarmaya çalışıyoruz, bununla yetinmiyoruz amacımızı 300 bin hektarda açabildiğimiz kadar sulamaya açacağız. Bu yıl fıstıkta beklediğimizi bulamadık, ama önümüzdeki yıl rekolteyi 30 bin tona, hatta yapacağımız çalışmalarla bunu 40 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Siirt fıstığında daha önce yanlış yöntemlerle üretim yapılıyordu. Suyun fıstığa zararlı olacağı inanışı hakimdi. Ancak yapılan ve uygulanan yöntemlerle suyun fıstığa zarar vermediği ortaya çıktı. Biz de sulama sistemine geçerek verimi artırmayı amaçlıyoruz" dedi.