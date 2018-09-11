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Siirt İl Jandarma Komutanı Atabay'a ziyaret

Siirt Gazeteciler Derneği üyeleri, İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Hilmi Atabay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Siirt Gazeteciler Derneği üyeleri, İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Hilmi Atabay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Atilla Durak başkanlığındaki gazetecileri ağırlayan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Atabay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden jandarma teşkilatının görev başında olduğunu aktaran Tuğgeneral Atabay, ülkemizdeki jandarmanın dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki Jandarmanın dahi ulaşamadığı teknolojik cihazlara sahip olduğunu, terörle mücadelenin yanı sıra vatandaşlarla el ele vererek sorunları çözeceklerini aktardı.


Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Durak da halkın gözü kulağı olan Siirt basınının her zaman devletinin yanında olduğunu, memleketin sorunlarının çözümü için il yöneticileriyle her zaman uyum içinde olduklarını aktardı.


Gazeteciler daha sonra Dadaşlar Şehitliği'ni ziyaret etti.

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