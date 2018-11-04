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Siirt İl Özel İdarespor, Ağrı Gençlerbirliği'ni 6-0 yendi

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1’inci Grup’ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, 7.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1'inci Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, 7. hafta maçında konuk ettiği ligin son sırasında yer alan Ağrı Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti.


Siirt Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Siirt İl Özel İdare, 90 dakika boyunca rakip takım ceza alanına baskı uyguladı. Siirt ekibi maçın 10. dakikasında Şirin, 18, 24 ve 70. dakikalarında Akif, 55. dakikasında Hamit ve 60. dakikasında Jasmin'in attığı gollerle Ağrı Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla mağlup etti. Siirt Özel İdarespor bu galibiyetle puanını 14'e çıkardı.

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