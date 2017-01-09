Siirt Kadınlar Futbol Takımı deplasmanda 3 puan aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi 8. Grupta mücadele eden Siirt Kadınlar Futbol Takımı, deplasmanda konuk olduğu Muş Alparslan Sporu 5-1’lik skorla yendi.

Siirt Kadınlar Futbol Takımı Antrenörü Zeki Eren, son haftalarda iyi bir çıkış yakalayarak peş peşe galibiyet alan takımın hızla zirveye yerleştiğini söyledi. Bir üst lige yükselmeyi hedeflediklerini belirten Eren, "Oynadığımız son üç maçımızı da kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Pazar günü konuk olduğumuz Muş spor karşısında 90 dakika rakip takıma üstünlük kurarak hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bu skorla puanımızı 18’e yükselerek zirveye yerleştik. Takım olarak iyi bir çıkış yakaladık, bu çıkışı sürdürerek şampiyon olmayı amaçlıyoruz" dedi.