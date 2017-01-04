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04 Ocak 2017 13:09

Siirt Kadınlar futbol takımında deplasman hazırlıkları

Siirt Kadınlar futbol takımında deplasman hazırlıkları

04 Ocak 2017 13:09

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Siirt Hasbey Kadınlar futbol takımı, Muş Alparslan Kadınlar futbol takımına konuk oluyor.
Aldıkları galibiyetle ligde çok iyi bir çıkış yaptıklarını belirten Hasbey Takımı Antrenörü Zeki Eren, bir üst lige çıkmak olan hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Eren, "Son haftalarda takımımız üst üste önemli galibiyetler elde ederek iyi bir çıkış yakaladı. Bu hafta yeni yıl nedeniyle ara verilen lig maçına önümüzdeki hafta Muş Alparslan Spor ile oynayacağımız baş ile başlıyoruz. Deplasman maçında mutlak galip bekliyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Şuan maç fazlasıyla 2. Sırada bulunuyoruz. Ayrıca geldiği günden beri takımımıza olan desteğinden ötürü Siirt Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay’a teşekkür ediyor, ilgi ve alakası takıma moral veriyor" dedi.



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