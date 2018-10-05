Siirt kent merkezinde bulunan ahırlar mühürlendi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içinde hayvan besleyen vatandaşlara bir hafta önce tebligat gönderdiği, yapılan tebligata uymayan vatandaşların ahırlarına yapılan operasyonda ahırlarda bulunan at, eşek ve katırları tahliye edip, mühürlediği belirtildi. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kontroller sırasında, kendilerine verilen süre içerisinde ahır ve besi damlarını meskun mahal dışına çıkarmayan hayvan sahipleri hakkında tutanak düzenlenerek ahırlar boşaltılarak mühürleme işlemi yapıldı. Şehir içerisinde hayvan beslemek ve otlatmak kanunen yasaktır. Zabıta ekipleri tarafından denetimler devam edecek olup, halkın sağlığını tehlikeye düşürecek olumsuz davranışlara izin verilmeyecektir” denildi.