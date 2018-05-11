Siirt Kısa Film Festivali sona erdi

Siirt Belediyesi ile Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği işbirliğince gerçekleştirilen festivalin final gecesi, havanın yağışlı olması nedeniyle 14 Eylül Spor Salonunda yapıldı. Törende konuşan Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, en güzel tanıtımın sinema ile görsel sanatla yapılabileceğini dile getirerek, desteklerinden dolayı tüm konuklara teşekkür etti. Siirt’te ilk defa bu düzeyde bir kısa film festivali düzenlendiğini belirten Taşkın, "Siirt Kısa Film Festivalinin final gecesini yaşıyoruz. Yıldızlar var şehrimizde. Bu etkinliklerin devam edecektir” dedi.

Siirt Üniversitesinde öğrenci olan Ekrem Duyar, "Siirt Kısa Film Festivali Siirt açısından sosyal aktivite açısından çok güzel oldu. Bunların daha fazla gelişmesini daha çok sanatçı daha çok aktivite görmeyi istiyoruz” dedi.

Ayşegül Gülealdı adlı öğrenci ise “Aslen Bingöl’üyüm Diyarbakır’dan geldim. Siirt’te ilk defa kısa film festivalleri düzenleniyor. Kısa film festivallerine katılım ve talep fazla oluyor. Bu gibi etkinliklerin daha fazla olmasını istiyoruz” dedi.

Törenin en gözde misafirlerinden Yeşilçam sanatçısı Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney de yaptığı açıklamada, “Çok duygulandım. Çok mutlu oldum. Hayatımda çok önemli bir olay benim için özellikle bu topraklarda bu ödülü almak çok anlamlı ve onur verici” ifade etti.

32 film arasında ilk üçe kalan ’Fabrika’ eseriyle Batuhan Köksal’a 1’incilik, ’Yolcu’ eseriyle Cem Özay’a 2’ncilik ve ’Korkuluk’ eseriyle Osman Çakır’a 3’üncülük ödülü verildi. Gecenin anısına Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney’e Yaşam Boyu Onur Ödülü, gelen ünlülere ve jüri üyelerine teşekkür plaketi verilirken, Siirt Belediyesi özel ödülü Özlem Biçici’ye, Jüri Özel Ödülü de İDE yapım adına Erçin Çelik’e verildi.

Tören daha sonra sanatçı Kalben tarafından konser verilmesiyle geç saate kadar devam etti. Gençler sanatçının şarkılarıyla dolasıya eğlendi.