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14 Mayıs 2018 13:41

Siirt Müftülüğünde devir-teslim töreni

Ankara merkez müftülüğüne atanan Siirt Müftüsü Faruk Arvas, görevini yeni atanan Ahmet Altıok’a düzenlenen törenle devretti.

Siirt Müftülüğünde devir-teslim töreni

14 Mayıs 2018 13:41


İl Müftülük binasında düzenlenen törende veda konuşması yapan Siirt Müftüsü Faruk Arvas, 8 yıl boyunca görev yaptığı Siirt’te birçok önemli hizmetlerde, irşat faaliyetlerinde bulunduklarını belirterek, bugün bu kutlu hizmeti halefi Ahmet Altıok’a devredeceğini söyledi. Arvas, "8 yıl boyunca görev yaptığım Siirt’te Din-i Mubin-i İslam-ı öğretmeye ve elimden geldiği kadar toplumu din konusunda aydınlatmaya azami derecede gayret gösterdim ve buna basın mensupları şahittir" dedi.


Evliyalar diyarı Siirt’e atanmış olmaktan büyük bir onur duyduğunu aktaran Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok da, "Hepimizin görev ve vazifesi olan bu kutsi vazifeyi, bayrağı devraldığımız günden itibaren inşallah hocamızın çığır açtığı noktaya ve ileriye taşımak için gayret göstereceğiz. Evliyalar ve ulemalar diyarı Siirt’in ismini duyduğumda büyük sevinç ve mutluluk yaşadım" diye konuştu.


Arvas, Siirt Müftüsü Altınok’a cübbe ve mührü düzenlenen törenle teslim etti.




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