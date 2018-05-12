Siirt Müftüsü Arvas için veda

Bahçelievler Mahallesi’nde bir düğün salonunda düzenlenen programa din görevlileri ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Ensar Camisi görevlisi Ramazan Toprak tarafından Kur’an tilavetinin okunmasıyla başlayan programda din görevlilerine son kez hitap eden Müftü Faruk Arvas, 8 yıldır görev yaptığı evliyalar ve ulemalar şehri Siirt’ten ayrılacak olmanın üzüntüsü içinde olduğunu söyledi. 43 yıllık meslek hayatı boyunca çeşitli görevlerde bulunduğunu aktaran Arvas, toplumu din konusunda aydınlatma yükümlülüğü bulunan Diyanet İşleri Başkanlığının en başından en alttaki personeline kadar Allah’ın dinini, onun yüce nizamını ve habibini sevdirmek ve bu konuda beşeriyeti aydınlatmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Arvas, "Allah’a hamd-u senalar olsun şuan mesleğimin 43. yılındayım. İmamlıkla başladım kuran kursu öğreticiliği, kuran kursu müdürlüğü, il vaizliği, ilçe müftülüğü ve en son da 8 yılı Siirt’te il müftüsü olarak din-i mubin-i İslam-ı, rabbimizin mesajlarını ve sevgili peygamberimizin sevgisini gönüllere nakşetmek için vasıta olmak için görev yaptım. Elimden geldiğince aldığımız bayrağı daha da ileriye taşıma gayretinde oldum. Hakkınızı helal edin" dedi.

Din görevlileri adına konuşan Siirt Müftü Yardımcısı Muhammed Özdemir ise Müftü Arvas’ın Siirt’e geldiği günden beri din hizmetleri bayrağını zirveye taşımak için gecesini gündüzüne kattığına şahit olduğunu belirterek helallik istedi.

Yemek ikramının ardından müftülük çalışmalarının yer aldığı sinevizyon izletildi. Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (DİVA-SEN) Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Şubesi Başkanı Mehmet Naci Özay, görev süresi içinde yaptığı katkılarından dolayı Müftü Arvas’a plaket verirken, Ensar Vakfı Şubesi Başkanı Necmettin Çiçek de bir tablo hediye etti. Din görevlileriyle vedalaşan Müftü Arvas, Siirt’teki basın kuruluşları ve kanaat önderleriyle vedalaştıktan sonra şehirden ayrılacak.