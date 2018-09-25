Siirt pekmezi için tescil çalışmaları başlatıldı

Siirt'tin Şirvan İlçesi Ormanbağı köyünde geleneksel yöntemlerle doğal olarak üretilen ve bölgenin en değerli pekmezi olan İskanbo pekmezinin tescili için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ve Şirvan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Esad Keskin Ormanbağı köyü üreticilerini ziyaret ederek pekmez üreten işçilerle bir araya geldi. İskanbo pekmezinde verim artışı ve Coğrafi İşaret Tescil çalışmaları başlattıklarını söyleyen Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, soğuk kış aylarında vücut ısısını korumak amacıyla yoğun bir şekilde tüketilen İskambo pekmezi, toplanan üzümlerin hazırlanan havuzlarda ezdirilerek önce şıra haline getirilmesi daha sonra ateş üzerindeki büyük kazanlarda 12 saat boyunca kaynatılmasıyla hazırlanmaktadır. Ülke genelinde haklı bir üne sahip olan İskambo pekmezi Siirt yöresine has, katkısız, doğal, kendine özgü kıvamı ve tadı olan enerji deposu bir şuruptur. Bizlerde İskanbo pekmezinin tescili için çalışmalara başladık” dedi.