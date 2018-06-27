Siirt sıcağı hayvanları da vurdu

Aşırı sıcak ve nem oranının olduğu şehir merkezinde sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için serin ve sulak alanlara akın ediyor. Sıcakların en yoğun olduğu öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaya özen gösteren vatandaşlar, ya klimaların önünde ya da Babudarp Camii’nin süs havuzunda serinliyor. Bazı vatandaşlar da akşama yakın saatlerde ailece Botan Çayı eteklerinde piknik yapıyor.

Hayvanlar suda serinliyor

Sıcaklardan etkilenen sığır ve inekler gölette serinlerken sokak hayvanları da susuzluklarını süs havuzlarında gideriyor. Sıcakların son birkaç haftadır etkisini artırdığı Siirt’te mecbur kalmadıkça sokağa çıkmadıklarını aktaran Mehmet Sabahattin Alkın vatandaş, Babudarp Camii’ndeki süs havuzuna ayaklarını koyarak serinlemeye çalıştıklarını aktardı. Alkın, "Caminin havuzuna giren vatandaşların sırasını beklediklerini aktardı" dedi.

Sıcaklardan etkilenen çocuklar da ellerini ve ayaklarını suya koyarak bir nebze de olsa serinliyor.