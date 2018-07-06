Siirt Spor Lisesine 262 başvuru yapıldı

Okulun spor salonunda düzenlenen yetenek sınavına katılan öğrenciler kendileri için kurulan etapları belirlenen süre içinde geçmek için büyük bir mücadele sergiledi. Okul Müdürü Mehmet Şakir Kayaalp, eğitim başarısının yanında yetenekli gençlerin yetişmesine de önem verdiklerini belirterek, "Okulun vizyonuna yakışır yetenekli öğrenciler yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Nitekim öğrencileri özel yetenekle seçiyoruz. Bu vesileyle sınav komisyonunda görev alan idarecilerimize, öğretmen ve personelimize ve yeteneğin ilk etabında büyük bir mücadele sergileyen öğrencilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Spor Lisesine 62 kişi alınacak.