Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 11:40

Siirt Spor Lisesine 262 başvuru yapıldı

Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesince yapılan 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı yetenek sınavına 62’si kız 262 kişi başvurdu.

Siirt Spor Lisesine 262 başvuru yapıldı

06 Temmuz 2018 11:40


Okulun spor salonunda düzenlenen yetenek sınavına katılan öğrenciler kendileri için kurulan etapları belirlenen süre içinde geçmek için büyük bir mücadele sergiledi. Okul Müdürü Mehmet Şakir Kayaalp, eğitim başarısının yanında yetenekli gençlerin yetişmesine de önem verdiklerini belirterek, "Okulun vizyonuna yakışır yetenekli öğrenciler yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Nitekim öğrencileri özel yetenekle seçiyoruz. Bu vesileyle sınav komisyonunda görev alan idarecilerimize, öğretmen ve personelimize ve yeteneğin ilk etabında büyük bir mücadele sergileyen öğrencilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.


Spor Lisesine 62 kişi alınacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç