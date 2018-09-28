Siirt- Trabzon kardeşliği

Siirt Valiliğinin öncülüğünde, Siirt Belediyesi ve Siirt Gazeteciler Derneğinin destek verdiği 'Siirt-Trabzon kardeş şehir' projesi kapsamında, ilimizden bir grup sporsever Trabzon'a hareket etti.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in organizasyonun her noktasıyla yakından ilgilendiği, Siirtli gazetecilerin de yer aldığı heyette 150'ye yakın sporsever genç, cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanacak Trabzonspor ile Kasımpaşaspor maçında kardeş şehir olarak Trabzonspor'u destekleyecek.

Sporseverler, günler öncesinden bastırılan bir tarafı Siirtspor forması bir tarafı da Trabzonspor formasını giyerek Trabzonspor taraftarlarının kaldıkları türbinde tempo tutacak. Siirtli gazeteciler de Trabzon Gazeteciler Cemiyeteni ziyaret ederek karşılıklı görüşme yapacak.

Siirt Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Durak, ziyaretim her iki il için önemli sayıldığını, kardeşlik hukukunu daha da ileriye taşıyacağına inandığı bu projeye destek veren Vali Atik'e teşekkür etti. Durak, "Bir kaç ay önce İçişleri Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında, aralarında gazetecilerin de yer aldığı Trabzon'dan bir heyeti ilimizde ağırladık. Konuklarımıza kentimizin tarihi yerlerinin gezdirttik. Bu vesileyle biz de karşılıklı olarak bugün kendilerini ziyaret ederek bu dostluğu ve kardeşliği pekiştireceğiz. Desteklerinden dolayı valimiz Ali Fuat Atik'e teşekkür ediyoruz" dedi.