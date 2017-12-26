Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu:

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, İş Mahkemeleri Kanunu kapsamında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı. Arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konusu yapmasının mümkün olmadığını belirten Kuzu, düzenlemenin iş dünyası için önemli bir zamandan tasarruf sağlayacağını ifade etti. İşçinin de işveren de ihtiyacını karşılarken bu sorunla uğraşmayı bırakacağını anlatan Kuzu, “Enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir. Klasik yargılama usulleri ile iş dünyası için büyük sorun haline gelen emsal kararlar, işçi ve işverenin aralarında yapacağı arabuluculuk anlaşma metni gizli olacağından ve tüm taraflar ve arabulucu bu gizliliğe uymak zorunda olduğundan bir sorun olmaktan çıkacak ve emsal oluşturmayacaktır. Bu değişiklikler iş dünyası tarafından ayrıntılarıyla öğrenilmelidir” dedi.

Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca uğraşılan iş davalarının arabuluculuk ile son bulacağını düşündüğünü dile getiren Kuzu, “Vakit nakittir” sözünün iş dünyasındaki işlerliğinden bahsetti. Arabuluculuğun genel avantajlarının yanı sıra iş dünyasına olan büyük etkilerinin bu kadarla da kalmadığını belirten Kuzu, arabuluculuk sürecinde işçi ve işverenin çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde arabulucunun bir çözüm önerisi getirebileceğini dile getirdi. Kuzu, “İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler, arabuluculukta anlaşılmaması halinde mahkemeye başvurabilecekler. Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracaktır. Tarafların anlaşamaması halinde ilk iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Taraflardan birinin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacaktır” dedi.