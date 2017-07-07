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07 Temmuz 2017 19:18

Siirt TSO Başkanı Kuzu, Baykan’da yaşanan terör saldırısını kınadı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kocabey’in makam aracına düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Siirt TSO Başkanı Kuzu, Baykan’da yaşanan terör saldırısını kınadı

07 Temmuz 2017 19:18


Kuzu, meydana gelen saldırının; ülkenin birlik, beraberlik ve huzurunu bozmaya yönelik olduğunu söyledi. Kuzu, "Bu saldırıların tek hedefi huzur ortamıdır. Hedef, 78 milyonun kardeşliğidir. Terörün; milleti, dini, iyisi, kötüsü, haklısı, haksızı ve hiç bir mazereti olamaz. Terör, terördür. Ülkemizdeki barış ve istikrar ortamına, demokrasimize yönelik hain saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Bu tür saldırıları lanetliyorum. Devletimizin, bu saldırıların faillerini en kısa sürede bulacağından ve yargı önüne çıkaracağından şüphemiz yoktur. Baykan ilçesi kaymakamımız Mehmet Kocabey’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.




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