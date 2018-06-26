Siirt TSO Başkanı Kuzu: “Yeni dönemde Türkiye ekonomisi şahlanacak”

Siirt TSO Başkanı Kuzu, “Milletimize yakışır bir demokratik zeminde ve yüksek bir katılım oranıyla yapılan 24 Haziran seçimleri sonrasında, ülkemiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yeni bir döneme başlangıç yapmıştır. Yanı sıra 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi 600 milletvekili ile teşkil etmiştir. Türkiye Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni bir sürece girmiştir. Yeni hükümet sistemi ile birlikte karar mekanizmaları daha çabuk işleyecek ve uygulamalar da daha hızlı gerçekleşecektir. Bu süreçte Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğine ve milli gelirini de sürekli arttıracağına şüphemiz yoktur. Her zaman istikrardan ve büyüyen Türkiye’den yana olduk. Belirsizlik ortamı kalktı, piyasalar rahatlayacak, ülke ekonomisi de canlanacaktır. Siirt iş dünyası olarak, seçimler sonucu Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen eniştemiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyor ve 27. yasama döneminde görev alacak tüm milletvekillerimize başarılar diliyorum” dedi.