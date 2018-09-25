Siirt TSO üyelerine destek kredisi

Siirt'teki KOBİ'lerin ve oda üyelerinin krediye erişimi için TOBB'la birlikte TSO'nun da bankalara kaynak aktardığını belirten Kuzu, bunun karşılığında üyelerin kullanımına sunulmak üzere düşük faizli kredi fonu oluşturulduğunu dile getirdi. Kuzu, Yeni KOBİ Kredisi'nin, daha önce olduğu gibi yüzde 85'inin Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti kapsamında olacağını ve firmalara 6 ay ödemesiz, 18 ay vadeli ve aylık 1,85 faiz ile kullandırılacağını ifade etti. KOBİ'lerin, krediye başvurabilmeleri için öncelikle Siirt TSO'dan, “KOBİ Destek (Nefes) Kredisi Başvurusu İçindir” ibaresini içeren faaliyet belgesi almaları gerektiğini belirten Kuzu, daha sonra ilgili bankaların herhangi bir şubesine talep edilen kredi evraklarıyla müracaatta bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

Siirt TSO'da kaynak aktardı

Ülkenin son dönemde ekonomik anlamda ciddi bir sınav verdiğinin altını çizen Başkan Kuzu, “Reel sektör, kur ve faiz baskısı altında önünü görmeye, üretim ve istihdama olan katkısını sürdürmeye çalışıyor. Ekonominin bel kemiği KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve üyelerimizin bu anlamda yaşadığı sıkıntıların çözümüne katkıda bulunmak adına bir kez daha KOBİ Destek Nefes Kredisi uygulaması hayata geçirildi. TOBB gibi Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de bütçemizin el verdiği ölçüde bu kredi için kaynak aktardık. Aynı şekilde bu yıl nisan ayında da yine bütçemizden kaynak ayırıp üyelerimizin Nefes Kredisi kullanmaları için fon oluşturmuş ve finansman sıkıntılarını gidermelerine yardımcı olmuştuk. İnşallah reel sektörün sıkıntılarının çözümü için her zaman taşın altına elimizi koymaya devam edeceğiz” dedi.

Ekonomiyi güçlendirme çabalarına, işvereninden, çalışanına, devlet kurumlarından bankalara kadar herkesin topyekun destek olması gerektiğini vurgulayan Başkan Kuzu, “Bizler ülkemizin geleceği adına heyecanımızı ve umudumuzu koruyoruz. İnşallah alınan ve bundan sonra alınacak tedbirlerle kur ve faiz baskısından kurtulacak olan reel sektör, ekonomimizin güçlü bir şekilde büyümesine katkılarını sürdürecektir” diye konuştu.