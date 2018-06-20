Siirt TSO’dan aidat borçları yapılanması

Üyeler, geçmiş döneme ait borçlarını gecikme zammı olmaksızın, Temmuz 2018 sonuna kadar tek seferde ödeyebilecekleri söyleyen Siirt Kuzu, “Kanuna göre, dileyenler taksit imkanından faydalanabilecekler. Bu durumda birinci taksitin son ödeme günü 31 Temmuz 2018’dir. Borçlara yeniden yapılandırma imkânı sağlayan 7143 Sayılı Kanun’un, hem devlete borcu olan bireyleri, hem de SSK ve vergi borçlu olan işletmeleri rahatlatacağını yıllık ve munzam aidatlara da ödeme kolaylığı getiren kanundan borcu olan bütün mükelleflerin yararlanmasını arzu ettiklerini, aidatlarını ödeyememiş olan üyelerin odaya müracaat etmeleri halinde borçlarının hemen yapılandırılacağını, üyelerimizin bu fırsatı değerlendirmesini ve borçlarından kurtulmasını istiyoruz” dedi.