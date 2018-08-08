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08 Ağustos 2018 11:25

Siirt turizmle anılacak

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), ’Siirt’in Yamaç Paraşütü Altyapısını Güçlendirme’ projesi kapsamında uçuş severleri Siirt’te davet etti.

Siirt turizmle anılacak

08 Ağustos 2018 11:25


Projenin doğa, inanç ve kültür şehri Siirt’in doğal güzelliklerini öne çıkarmak, doğa turizminde Siirt’i bölgede cazibe merkezi haline getirmek olduğunu belirten Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Siirt Koordinatörü Erdal Özçelik, kentte oluşan huzur ortamı ile birlikte yamaç paraşütü pilotlarının Siirt’e gelip Botan vadisi içerisinde güzel manzarada yamaç paraşütü yapabileceklerini ve profesyonel pilotlar eşliğinde uçuşlar gerçekleştirebileceklerini kaydetti. Özçelik, “Proje ile yamaç paraşütü sporunun altyapı eksikleri giderilerek, Siirt’in yerli ve yabancı turistlerin yamaç paraşütü yapabileceği alanlardan biri haline gelmesine katkıda bulunduk istiyoruz. Yamaç paraşütünün geliştirilmesi kapsamında ajansımızın desteklediği Siirt’i geliştirme ve kalkındırma derneği ile birlikte yaptığımız doğrudan destekleme faaliyetleri projesi bu kapsamında aldığımız yamaç paraşütü bugün faaliyet kapsamında uçuş sağladık. Siirt’in yamaç paraşütüyle anılması bizim için çok önemli biz turizmin Siirt’te çeşitlendirilmesini arzu ediyoruz. Bu kapsamda hem yerli hem yabancı turistlerin Siirt’te gelmesini buradaki güvenli ortam içerisinde yamaç paraşütlerini yapmalarını ve gerekli alt yapı çalışmalarını ajansımız olarak sağlanacağını belirtmek isterim” dedi.




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