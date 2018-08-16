Siirt turizmle anılacak

Program kapsamında Siirt’e ait teslim alınan ve değerlendirme sürecine katılan 14 adet proje, “Bağımsız Değerlendiricilerin” değerlendirmelerinin ardından Siirt ilinde 7 projenin başarılı olarak görüldüğünü söyleyen Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu, 12 bin yıllık kadim şehirde sağlanan huzurun yanı sıra kendilerinin de önemli etkinlikler ile şehrin ismini duyurduklarını söyledi. Uslu, hızla gelişen turizm sektöründen Siirt’in de yeteri kadar pay alabilmesi, turizm alanında hak ettiği noktaya gelebilmesi için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını dile getirdi. Uslu, “İlimiz, eşsiz doğal güzellikleri, tarihsel dokusu ve kültürel zenginlikleri, bereketli toprakları, konuksever insanları ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, turizmin çeşitlendirilebilir anlamda çoğaltılması ilimize değer katacaktır. İlimizin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması yönünde önemli adımlar atılmış, Siirt’e ülke turizmi içinde farklı ve nitelikli bir konum kazandırarak turizm sektöründe marka yapmak amacıyla her türlü gayreti göstermekteyiz. İnanıyoruz ki ilimiz ilerleyen yıllarda turizmin yıldızı olacaktır. DİKA tarafından turizm ağırlıklı başarılı görülen 4 projenin toplam değeri 5 milyon 317 bin 503,74 TL’dir” dedi.