Siirt Valisi Atik gazetecileri buluşturdu

Aralarında akademisyen ve gazetecilerinde yer aldığı bir heyet, Siirt Valiliğini ziyaret ederek, aynı zamanda Trabzonlu olan hemşehrileri Vali Atik ile bir araya gelip hasret giderdi. Davetliler, Vali Atik’e üzerinde Siirt ve Trabzon’un plaka numarasının yer aldığı iki adet Trabzon forması hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, Güneydoğu ile Karadeniz arasında, Trabzon ile Siirt arasında da çok güzel bir kardeşlik bağının oluştuğunu, bu topraklarda bin yıldır birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşadıklarını söyledi. Atik, bu tür projelerin ülkenin en doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar kardeşliği pekiştirdiğini söyledi.

Heyet daha sonra Siirt Belediye Başkan vekili Ceyhun Dilşad Taşkın’ı ziyaret ederek Trabzonspor forması hediye etti. İki gün Siirt’te kalacak olan heyet yarın Tillo ilçesine gezi düzenleyecek.