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25 Aralık 2017 12:51

Siirt Valisi Atik sondaj çalışmalarını inceledi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Ilısu Baraj sulu altında kalacak olan Billoris (Garneve) suyunun, Kezer bölgesine getirilmesi ve burada termal tesis kurulması için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Siirt Valisi Atik sondaj çalışmalarını inceledi

25 Aralık 2017 12:51


Vali Atik, Siirt Merkez Kışlacık köyü yakınlarında, Devlet Su İşleri (DSİ) 16 Bölge Müdürlüğü ve Siirt İl Özel İdaresi işbirliği ile başlatılan sondaj çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alı. Vali Atik, sondaj çalışmalarında 350 metre derinliğe ulaştığını belirterek, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belitti. Siirt’te termal turizmin yeniden canlandırılması amacıyla başlatılan çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydeden Vali Atik, jeotermal sondaj çalışmaları çıkarılacak şifalı suyun özel borularla Kezer’e taşınacağını, burada kurulması planlanan tesissin vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini kaydetti.




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