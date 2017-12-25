Siirt Valisi Atik sondaj çalışmalarını inceledi

Vali Atik, Siirt Merkez Kışlacık köyü yakınlarında, Devlet Su İşleri (DSİ) 16 Bölge Müdürlüğü ve Siirt İl Özel İdaresi işbirliği ile başlatılan sondaj çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alı. Vali Atik, sondaj çalışmalarında 350 metre derinliğe ulaştığını belirterek, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belitti. Siirt’te termal turizmin yeniden canlandırılması amacıyla başlatılan çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydeden Vali Atik, jeotermal sondaj çalışmaları çıkarılacak şifalı suyun özel borularla Kezer’e taşınacağını, burada kurulması planlanan tesissin vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini kaydetti.