Siirt Valisi Atik’ten saldırı açıklaması

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay ve Jandarma Komutanı Albay Halidun Eren ile birlikte, Baykan Kaymakamlığı ve İlçe Belediye Başkanlığının yanı sıra, Veysel Karani ve Atabağı Belde Belediyelerinin de başkanlığını yapan Mehmet Kocabey’e düzenlenen saldırının ardından ilçeye geldi. Kaymakam Kocabey’i ziyaret eden Vali Atik, daha sonra Kocabey ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaymakamın saldırıyı yara almadan atlattığını aktaran Vali Atik, "Bugün Baykan Kaymakamımız Mehmet Kocabey’e bir suikast girişiminde bulunulmuştur. Kendisi bugün saat 08.30 sularında Baykan ilçesi Yarımca köyünde yapımı devam eden yol yapım ve üst yapı çalışmalarını yerinde görmek üzere köye giderken dönüş yolunda, bölücü terör örgütleri mensupları tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının uzaktan patlatılması neticesinde herhangi bir yara almamış ve kaybımız söz konusu değildir. Kaymakam yanımda. Allah’a şükrediyoruz bu saldırıyı kayıpsız olarak atlattığımız için" dedi.

Saldırının terörle mücadeledeki azmi perçinleşeceğini vurgulayan Vali Atik, "Bu terör örgütünün mensuplarına da buradan mesaj vermek istiyoruz ki bu saldırılar terörle mücadeledeki azmimizi daha çok perçinleyecek. Bundan sonra kararlığımız artarak devam edecektir. Bölgede hem jandarma hem polis özel harekat timleri müşterek operasyonlara başlamıştır. Sorumlular en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Türk adaletin önüne çıkarılacaktır. İnşallah böyle hadiseler bir daha yaşanmaz. Şuan şükrediyoruz kaymakamımıza ve konvoyunda bulunanların burnu bile kanamadı. Ama dediğim gibi bunun hesabı çok ağır bir şekilde sorulacak" diye konuştu.