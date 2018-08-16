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16 Ağustos 2018 14:07

Siirt valisi denetime çıkı, düzgün yapılmayan fayansları tek tek kırdı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, programları dahilinde habersiz olarak gittiği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünde denetim ve incelemelerde bulundu.

Siirt valisi denetime çıkı, düzgün yapılmayan fayansları tek tek kırdı

16 Ağustos 2018 14:07

Vali Atik, incelemeleri sırasında fayansların arasında boşluk fark edince, çekici alarak teker teker fayansları kırıp yüklenici firmaya yeniden yapma talimatı verdi.


İncelemeleri sırasında vatandaşlarla ile bir araya gelen Vali Atik, vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek, hizmetlerinin verimli bir şekilde yapılıp yapılmadığını yerinde denetledi. Vali Atik, kurumdaki büroları tek tek gezerek, çalışanlardan yaptıkları işler hakkında bilgi aldı. Eylül ayında hizmete girecek olan yeni aile ve sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmet binasında da denetimlerde bulunan Vali Atik, il genelinde kamu hizmet binalarının yenilendiğini belirterek, amaçlarının vatandaş odaklı hızlı, etkin ve verimli bir kamu hizmeti anlayışı sunmak olduğunu kaydetti.



Fayansları kırdı


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün yeni binasını da denetleyen Vali Ali Fuat Atik, yürüdüğü sırada fark ettiği fayans boşlukları üzerine çekiç istedi. Boşluk olan fayansları teker teker kıran Vali Atik, yüklenici firmanın bunları yeniden yapması talimatı verdi. İşçiliğin güzel yapılmadığını belirten Vali Atik, bir daha geldiğinde onarılmış olarak burayı görmek istediğini belirterek, yapılan işlerim sağlam olması konusunda uyarıda bulundu.




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