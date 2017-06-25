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25 Haziran 2017 19:11

Siirt Valisi Tutulmaz uğurlandı

Valiler Kararnamesi’yle Afyonkarahisar’a atanan Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak herkesle vedalaştıktan sonra ilden ayrıldı.

Siirt Valisi Tutulmaz uğurlandı

25 Haziran 2017 19:11


Siirt Valiliği eski binası önündeki bir kafede düzenlenen resmi bayramlaşma törenine Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Tutulmaz, Siirt halkının ramazan bayramını en içten dilekleriyle kutlayarak, "Ben kendimi Siirtli bir hemşehriniz olarak görüyorum. Nitekim Kurtalan, Pervari ve Tillo belediyelerimiz de fahri hemşehrilik beraatı verdiler. Siirt’i ve Siirtlileri unutmayacağım, Allah’a emanet olun, hakkınızı helal edin" dedi.


Tutulmaz daha sonra herkesle tek tek tokalaştıktan sonra, valilik binası önünde hareketle şehirden ayrıldı.




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