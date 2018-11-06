Siirt ve Kurtalan'da pamuk hasadı başladı

Siirt'te sezonun ilk pamuk hasadı merkez ilçeye bağlı Pınarca köyü ve Kurtalan ilçesinde yapıldı.

Pınarca köyünde 900 dekar ve Kurtalan ilçesinde bin 500 dekar olmak üzere toplam 2 bin 400 dekar alanda hasadı başlayan beyaz altında tohumluk olarak experia, lima ve 440 çeşitlerinin üretici tarafından tercih edildiği belirtildi. Pamuk veriminin dekarda ortalama 600-650 kilogram arasında olduğu belirtildi. Siirt'te bin 500-2 bin ton arası kütlü pamuk rekoltesi beklendiği bildirildi. Siirt merkez ve Kurtalan ilçesinde pamuk hasadının tamamına yakını makineyle yapılırken, çok az miktarda insan gücüyle gerçekleştirildiği belirtildi.