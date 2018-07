Siirt yerli kavunu piyasaya çıktı

Siirt’te yetişen ve kendine has aromalı tadıyla çokça tüketilen yerli kavun, 3 TL’den görücüye çıktığı sebze ve meyve pazarında alıcı buldu. Cumhuriyet Caddesi’nde el arabasında kavun satan seyyar satıcı Sadık Kaymaz, diğer kavunlardan çok daha lezzetli olan yerli kavunların kendine has lezzetiyle Siirt’in yanı sıra il dışından da rağbet gördüğünü söyledi. Kaymaz, "İlk piyasaya çıktığında kilosu 4 TL’den satılıyordu. Bugün 3 TL’ye kadar düşen yerli kavunun fiyatları, önümüzdeki günlerde piyasada artacak olmasıyla daha da düşecek. Bu kavun kendine has mayhoş tadıyla talep görüyor" dedi.