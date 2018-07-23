Siirt’e bin 500 kişilik yeni cami yapılıyor

Melih Camisi Onarma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği tarafından, Batı Mahallesi’nde bin metrekarelik alana yaptırılacak olan bin 500 kişi kapasiteli Melih Camisi’nin temel atma töreni yapıldı. Törene, vatandaşlar ve protokol üyeleri katıldı. Camilerin sadece ibadet edilen mekânlar olmadığını, aynı zamanda milletin birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek toplumsal kaynaşmayı da sağlayan müstesna mekanlar olduğunu söyleyen İl Müftüsü Ahmet Altıok, “Rabbimiz yüce kitabında, ‘Allah’ın mescitlerini ancak Allah’ a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’ tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır’ buyuruyor. İşte bu şuurla ve inançla Allah’ın evini yapmak için gayret içerisinde olan öncelikle Siirt ve mahalle halkına teşekkür eder bu güzel caminin tamamlanması için yüce rabbimden inayet lütfetmesini niyaz ederim” dedi.

Daha sonra dua okunup kurban kesilerek, caminin temeli atıldı.