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Siirt'e trafik kazası: 5 yaralı

Siirt’te virajı alamayan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Siirt'te virajı alamayan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, bağda hasat ettiği fıstığı römorka yükleyen Nasih Evin yönetimindeki traktör, Gökçebağ beldesi yolunda virajı alamayınca kaza yaptı. Römorkun yan yattığı araçta 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine giden Siirt Belediye İtfaiye Müdürlüğü ve 112 acil servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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