Siirt'e trafik kazası: 5 yaralı

Siirt'te virajı alamayan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bağda hasat ettiği fıstığı römorka yükleyen Nasih Evin yönetimindeki traktör, Gökçebağ beldesi yolunda virajı alamayınca kaza yaptı. Römorkun yan yattığı araçta 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine giden Siirt Belediye İtfaiye Müdürlüğü ve 112 acil servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.