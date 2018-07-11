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11 Temmuz 2018 14:03

Siirt’in Kurtalan İlçesinde asfalt çalışmaları başladı

Siirt Kurtalan Belediyesince kent genelinde başlatılan asfalt çalışmaları hız kazandı.

Siirt’in Kurtalan İlçesinde asfalt çalışmaları başladı

11 Temmuz 2018 14:03


Yenidoğan Mahallesi Cadde ve Sokakları sıcak asfaltla yenilendiğini söyleyen Siirt Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karatay, İlçe, cadde ve sokaklarında 50 bin ton da asfalt çalışması yapılacağını söyledi. Karatay, “Kurtalan ilçemize en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Finişer aracının giremediği dar sokakları kilit parke taşıyla yeniliyoruz. Bu çalışmalarımızla ilçemiz temiz, modern sokaklara ve konforlu yollara kavuşuyor. Çok kısa bir süre içerisinde Kalan sokaklarımızı da yenileyip üst yapı çalışmalarımızı ilçedeki tüm cadde ve sokakların yenilenmesiyle sonuçlandıracağız. Kurtalan ilçemizi daha modern bir hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.




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