Siirt’in Pervari ilçesi ilk kez sıcak asfalt gördü

Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Pervari-Beğendik arası 20 kilometrelik yol ilk kez Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) ile asfaltlandı.

Pervari ilçe merkezinden başlayarak Beğendik beldesine kadar istinat duvarı ve BSK asfalt dökülen yol güzergah itibariyle Güneydoğu Anadolu Bölgesini Doğu Anadolu’ya bağlıyor. Önemli bir geçiş yolu olan Pervari-Beğendik-Hizan karayolu bölgenin en önemli ticaret bağlantı noktası olarak görülüyor. Karayolları yetkilileriyle yolda incelemede bulunan Kaymakam ve Beğendik Belediye Başkan Vekili Şeker, Ağustos’ta başlayan asfalt çalışmalarının 3 ay gibi kısa bir sürede bitirilme noktasına getirildiğini söyledi.

Mevcut yolun çok önemli bir güzergah olduğunu, Pervari’nin Hizan’a, oradan da Bitlis Van’a bağlanarak bölgenin canlandırılacağını aktaran Şeker, desteklerinden dolayı Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve Karayolları 11. Bölge müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Şeker, "Valimiz Ali Fuat Atik’in önderliğinde Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü ve kaymakamlığımızın girişimleri sonucu 20 kilometrelik Pervari-Beğendik arası sıcak asfalt alışmaları 2 ay önce başlamıştı, bugün bitti. Bu hizmet bölge halkı için çok önemli bir hizmettir. Yaklaşık maliyeti 15 milyon lirayı bulan bu hizmet bölge halkı için çok önemlidir. Şu açıdan önemli; Pervari Siirt’in en uzak ilçesi ve ilçe ilk kez Bitümlü Sıcak Karışım Asfaltla tanışıyor. Amacımız hem Pervari ilçesi hem de Beğendik beldesinde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yapılan bu devlet yatırımlarıyla yükseltmektir" dedi.