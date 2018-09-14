Siirt'in ‘Şeref Günü' kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanı iken Siirt'e gelişinin 102'nci yıldönümü törenle kutlandı.

Siirt'te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanı iken Siirt'e gelişinin 102'nci yıldönümü olan “14 Eylül Siirt'in Şeref günü” Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenansarı, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Taşkın, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Atik şeref defterini imzaladı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan 14 Eylül Anadolu Lisesi Öğretmeni Murat Aslan, 2. Dünya Savaşı'nın en zorlu dönemi olan 1916 yılında İtilaf devletlerinin, Osmanlı'yı savaşın dışına atmak amacıyla koca imparatorluğu kıskaca almak istediğini aktardı. Türkiye'nin makus kaderini değiştirecek bir lider beklediğini aktaran Aslan, "O önder doğu cephesi komutanı Mustafa Kemal'den başkası değildi. 14 Eylül 1916'da Muş ve Bitlis'in kurtarılması amacıyla Siirt'e teşrif ediyor. bu vesileyle Cumhuriyetin 50. Yılından beri Siirt'te şeref günü olarak kutlanıyor" dedi.