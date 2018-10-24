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Siirtli avcılara bilinçli avlanma eğitimi verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Şube Müdürlüğü ve Siirt Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü iş birliği ile avcılara eğitim semineri verildi.


DKMP İl Şube Müdürlüğü eğitim salonunda düzenlenen seminerde, Bilinçli Avlanma, Avcılık Etiği ve İlkeleri, Toplum Gözüyle Avcı, Av Yaban Hayatı ve Çevresel Etki konuları anlatıldı. Avcı eğitim kursuna katılan avcı adaylarına yönelik 32 saatlik kursun sonunda başarılı olan 21 kursiyere Avcı Eğitim Sertifikaları verildiğini söyleyen DKMP İl Şube Müdürü Nevzat Amcalar, “Amaçlarının avlanmanın bilinçli yapılmasına dikkat çekmek, yasaklara uymak ve farkındalık oluşturmaktır” dedi.

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