Siirtli çiftçiler ‘yeşil altın’ hasadına hazırlanıyor

Önümüzdeki günlerde ürün alınmaya başlanacak olan Siirt fıstığında çiftçiler son hazırlıklarını tamamladı, 20 yıldır fıstık üreticiliği yapan Bekir Akbey, fıstık hasadına sayılı günlerin kaldığını söyledi. Bir yıl boyunca emek vererek baktıkları ürünleri alacaklarını belirten Akbey, "İnşallah bol bereketli bir yıl olur da emeğimizin karşılığını almış oluruz. Toplayacağımız hasatla beraber fiyatlarda da hızlı bir düşüş yaşanmasını bekliyoruz. Fıstık toplayıcılarıyla anlaştık. Günlük alacakları yevmiye 150 lira, yaklaşık 12 saat çalışarak taze fıstıkları toplayacaklar. Bu da işçilere ekonomik anlamda gelir sağlamış olacak. 3 eylülde başlayacağımız fıstık hasadı eylülün 20’sine kadar devam edecek" dedi.