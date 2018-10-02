Siirtli çiftçilere 5 yılda 235 milyon TL destek verildi

Siirt'te Genç Çiftçi Projesi ekipman dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, kentte 5 yıl içerisinde çiftçilere 235 milyon TL destek verildiğini belirtti.

Siirt'te Genç Çiftçi Projesi ekipman dağıtım töreni düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Vali Ali Fuat Atik, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe ve üreticiler katıldı. Törende konuşan Demirhan, Siirtli çiftçilere son 5 yılda 235 milyon TL'ye yakın tarımsal destekleme yapıldığını belirtti. Ürün çeşitliğini artırarak 1 milyon TL'lik cevizcilik projesi ile bin 200 dekar alanda yeni ceviz bahçesi kurulacağını anlatan Demirhan, “İlimiz Türkiye'de 300 bin dekar alanı ile Siirt fıstığı yetiştiriciliğinde üçüncü sırada, 1 milyon 250 bin küçükbaş hayvanı ile beşinci, 160 bin kovan, bin 600 ton bal üretimi ile on ikinci sıradadır. Bakanlığımızın ve sayın valimizin desteği ve önümüze koymuş olduğu hedefler çerçevesinde tarımsal potansiyelini daha da arttırmak için çalışıyoruz. Sayın valimizin direktifleri ile il müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz fıstıkçılık biriminin çalışmaları ile 300 bin dekar alanda ortalama 15 bin ton olan fıstık verimini birkaç katına çıkarmayı hedefliyoruz. Devletimizin tarımsal anlamda çok çeşitli destekleri bulunmaktadır. Çeşitli Tarımsal alanlarda İlimiz çiftçilerine son 5 yılda 235 milyon TL'ye yakın tarımsal destekleme yapılmıştır" dedi.

Genç çiftçilere 16 milyon 560 bin TL hibe

Genç çiftçilerin devlet tarafından desteklendiğini aktaran Demirhan, "Bu çerçevede yeni istihdam alanları sağlamak için gençlerimize her proje için 30 bin TL hibe verilmektedir. 2016 yılında 170 genç çiftçiye 5 milyon 100 bin, 2017 yılında 187 genç çiftçiye 5 milyon 610 bin TL, 2018 yılında da 195 genç çiftçiye 5 milyon 850 bin TL olmak üzere toplam 552 genç çiftçiye 16 milyon 560 bin TL hibe verilmiştir. Genç Çiftçilerimize bu yılki dağıtımlar başlamıştır. Bu çerçevede büyükbaş hayvan dağıtımları yapılmış ve Kapama Fıstık Bahçesi projeleri tamamlanmıştır. Bu gün de Merkez İlçemizde arılı kovan ve malzemeleri dağıtımında bir aradayız. Önümüzdeki günlerde genç çiftçilerimize küçükbaş hayvanlarımızın dağıtımı yapılacaktır. Arıcılık ve malzemeleri 3 yılda 117 genç çiftçimize toplam 3 milyon 510 bin TL karşılığı 4 bin 680 adet Arılı Kovan ve malzemeleri dağıtılmıştır. Bugün genç arıcılarımızın her birine 30 bin TL değerinde 42 adet arılı kovan, çadır, otomatik bal süzme makinesi, sır alma teknesi, ısıtmalı bal dinlendirme tankı gibi arıcılık yapacak birinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak 177 adet ekipman ve malzeme verilecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ekipmanlar dağıtılırken, Siirt arıcılığına son 5 yıl içinde GAP İdaresi projeleriyle 2,5 milyon TL, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 7 milyon TL olmak üzere toplam 10 milyon TL destekleme yapıldığı belirtildi.