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Siirtli çiftçilere budama ve gübreleme eğitimi verildi

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü fıstık üreticilerine budama ve gübreleme eğitimi verdi.


Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, kentte son yıllarda Siirt fıstığı ekiliş alanlarında yaşanan artışla birlikte fıstık hastalık ve zararlıları, bakım ve beslenme gibi konularda yanlış uygulamalar yapıldığını tespit ettiklerini belirterek, bunun önüne geçmek için eğitim verdiklerini ve bu eğiteme katılımın fazla olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Demirhan, “Siirtli üreticilerimizi bilinçlendirmek maksadıyla deneyimli konu uzmanları tarafından Siirt fıstığında budama ve gübreleme eğitimleri verildi. Bu sebeple Siirt Merkez İlçe başta olmak üzere 27 Kasım'a tüm ilçelerimizde fıstıkta budama ve gübreleme eğitimleri düzenleyeceğiz. İl genelinde yapılacak teorik ve pratik eğitimlere tüm çiftçilerimizin katılım göstermesi bizleri memnun etti. Temennimiz o ki ilçelerde de katılım fazla olur” dedi.

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