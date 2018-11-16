Siirtli çiftçilere budama ve gübreleme eğitimi verilecek

Siirt'te son yıllarda Siirt fıstığı ekiliş alanlarında yaşanan artışla birlikte fıstık hastalıkları ve zararlıları, bakım ve beslenme gibi konularda yanlış uygulamaların olduğunu tespit eden Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere çağrı da bulunarak budama ve gübrelemenin nasıl yapılacağını anlatmak için eğitim vereceklerini duyurdu.

Siirt birçok çiftçinin fıstık ağaçlarını budarken ve gübreleme yaparken hatalı olduklarını tespit ettiklerini söyleyen Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, çiftçilerin yapmış olduğu yanlış uygulamanın önüne geçmek ve üreticileri bilinçlendirmek amacıyla deneyimli konu uzmanları tarafından Siirt fıstığında gübreleme ve budama eğitimleri vereceklerini söyledi. Demirhan, “Çiftçilere il genelinde yapılacak teorik ve pratik eğitimlere katılması için çağrıda bulunduk. Amacımız tüm çiftçilerimizi bilgilendirmektir. Eğitimlerde Uzmanlarımız tarafından çiftçilere verilecek eğitimler onlar için önem arz ediyor. Çünkü birçok çiftçimiz fıstık budama ve gübreleme işini yanlış yapıyor. Yanlış yaptıkları içinde fıstık hastalıkları verim kaybı gibi etkenlere neden oluyorlar. Bunların önüne geçmek için eğitim programı hazırladık. Bu programa tüm çiftçilerimizi davet ediyoruz” dedi.